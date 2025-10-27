Petardo allo stadio un boato e due persone a terra | un uomo svenuto e una donna stordita Sospesa la partita Zona Marina-Sampietrese
TAGLIO DI PO - Un boato nei pressi della tribuna e due spettatori a terra: un uomo svenuto, una donna stordita. Un petardo di notevoli dimensioni ha scatenato il panico nel finale del primo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
