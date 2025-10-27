Pescara-Avellino il ritorno di Lescano | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming
Un ottobre di fuoco si chiude con un turno infrasettimanale ad alta tensione tra 2 matricole in crisi. L'Avellino è reduce da 2 ko di fila con 6 gol al passivo e zero all'attivo, il Pescara dal pari beffardo di Chiavari che ha smosso una classifica comunque deficitaria. È dunque chiaro che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
? Martedì 28 ottobre Pescara (PE) ? Adriatico - Cornacchia 20:30 Pescara Avellino I tifosi biancoverdi dovranno uscire al casello Pescara Sud dell’A14 $usavellino1912 $Branco - X Vai su X
Dopo la pesante sconfitta di ieri l' Avellino è tornato subito in campo per l'allenamento Domani rifinitura e partenza per Pescara - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, vigilia a Pescara: turnover in vista ma si riparte dal 3-5-2 - Archiviata la pesante sconfitta interna contro lo Spezia, l’Avellino è già chiamato a rialzarsi domani a Pescara. Si legge su tuttob.com
Pronostico Pescara-Avellino 28 ottobre 2025: sfida tra neopromosse - Avellino, scontro cruciale della decima giornata di Serie BKT, in programma martedì 28 ottobre 2025 alle 20:30: entrambe le squadre cercano la riscossa in un mat ... bottadiculo.it scrive
Pescara-Avellino, Biancolino vara un turnover ragionato per scongiurare la crisi - Rifinitura a porte chiuse, pranzo di squadra e partenza alla volta di Pescara: l'Avellino è pronto a tornare in campo. Segnala msn.com