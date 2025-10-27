SCAI 3 LUBE CIVITANOVA 2 (25-15, 22-25, 25-20, 23-25, 15-11) Ben Tara 19, Loser 14, Semeniuk 13, Russo 11, Giannelli 6, Plotnytskyi 4, Colaci (L1), Ishikawa 8, Solé 1, Dzavoronok.. N.E. – Crosato, Cvanciger, Argilagos, Gaggini (L2).. All. Angelo Lorenzetti e Massimiliano Giaccardi.. LUBE CIVITANOVA Nikolov 21, Bottolo 13, Gargiulo 6, Boninfante 6, D’Heer 3, Loeppky 2, Balaso (L1), Hossein Khanzadeh 13, Tenorio 2, Duflos-Rossi 1, Orduna, Kukartsev, Bisotto (L2). N.E. – Podrascanin.. All. Giampaolo Medei e Francesco Oleni.. Arbitri: Alessandro Cerra (BO) e Umberto Zanussi (TV). Note. SIR (b.s. 21, v. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perugia, un duello all’ultimo punto. Lube a testa alta, sconfitta al tie-break