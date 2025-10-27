Perugia svelata | Luoghi Invisibili 2025 apre le porte dei tesori nascosti della città

Perugia si appresta a vivere una delle sue iniziative più attese e suggestive: “Luoghi Invisibili”, l’evento che, come ogni anno, solleva il velo su angoli, palazzi e tesori segreti della città. L’edizione 2025, in programma dal 7 al 9 novembre e dal 28 al 30 novembre, assume un significato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it