Perugia omicidio in zona universitaria arrestato uno dei protagonisti dello scontro tra gruppi rivali
Perugia, 27 ottobre 2025 – Arrestato dalla Polizia per avere contravvenuto alla misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del Comune di Perugia, un diciottenne è risultato coinvolto anche nello scontro tra due gruppi di giovani che lo scorso 18 ottobre ha portato all'omicidio di Hekuran Cumani, 23enne di Fabriano ucciso con una coltellata in un parcheggio della zona universitaria di Perugia. Il giovane, sottoposto anche all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è infatti accusato di avere posto in essere ulteriori condotte criminose della stessa specie di quelle per cui le misure erano state emesse e di aver quindi «gravemente violato» il provvedimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
