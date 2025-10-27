Perugia in lutto è morto don Mauro Pesce
Perugia in lutto. L'archidiocesi dà notizia della morte a 83 anni nel pomeriggio di domenica 26 ottobre di don Mauro Pesce. I funerali si terranno mercoledì 29 ottobre, alle 10, nella Cattedrale di San Lorenzo a Perugia, e saranno presieduti dal vicario generale don Simone Sorbaioli. Don Mauro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
RIPOSA IN PACE STELVIO Una triste notizia avvolge di lutto tutto il sistema Confartigianato Imprese. È deceduto Stelvio Gauzzi storica figura di Confartigianato Perugia e Confartigianato Umbria; per anni segretario dell'associazione perugina e regionale. C - facebook.com Vai su Facebook
Chi è il 23enne morto accoltellato nel parcheggio dell’Università di Perugia: caccia al killer - È Hekuran Cumani il ragazzo di 23 anni trovato morto questa notte nel parcheggio della facoltà di Economia e Matematica dell'Università di Perugia ... fanpage.it scrive