Perugia in lutto è morto don Mauro Pesce

Perugia in lutto. L'archidiocesi dà notizia della morte a 83 anni nel pomeriggio di domenica 26 ottobre di don Mauro Pesce. I funerali si terranno mercoledì 29 ottobre, alle 10, nella Cattedrale di San Lorenzo a Perugia, e saranno presieduti dal vicario generale don Simone Sorbaioli. Don Mauro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

