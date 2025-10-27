Perugia commemora i defunti e celebra il IV Novembre | il programma degli eventi

Perugiatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia si prepara a celebrare due ricorrenze civili come la commemorazione dei defunti, e in particolare dei caduti in guerra, prevista per il 2 novembre, e la Giornata delle forze armate e Festa dell’unità nazionale del 4 novembre.Per la commemorazione dei defunti, come è consuetudine, è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Perugia ha celebrato la Liberazione - Perugia ha celebrato oggi festeggiato i 165 anni dalla liberazione dalla dominazione dello Stato Pontificio. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Commemora Defunti Celebra