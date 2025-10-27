Perugia batte Civitanova nel big match Trento vince facile e resta in testa Milano ko a Piacenza

27 ott 2025

Ritorno travolgente al palazzetto per i piemontesi; show di Bovolenta in Emilia, al PalaBarton decide un super Semeniuk. Prestazioni solide anche per l'Itas e per la squadra di Giuliani.

Perugia batte Civitanova nel big match. Trento vince facile e resta in testa, Milano ko a Piacenza

