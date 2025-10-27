Persi un caccia e un elicottero d' attacco mistero sui due mezzi Usa | cosa è successo

Altissima tensione nei cieli del Mar Cinese Meridionale. Due velivoli della Marina statunitense sono precipitati, nel corso di altrettanti incidenti separati, durante operazioni di routine dalla portaerei USS Nimitz. Secondo quanto riferito dalla stessa Marina Usa si tratterebbe di un caccia FA-18F Super Hornet e di un elicottero MH-60R Sea Hawk, caduti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. I membri degli equipaggi di entrambi i velivoli sono stati soccorsi e si trovano in condizioni stabili. Le cause di quanto accaduto sono attualmente oggetto di indagine, si legge in una nota diffusa dalla Flotta del Pacifico degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

