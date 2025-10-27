Perseguita l'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento | stalker arrestato a Napoli

L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Secondigliano dopo le ripetute denunce presentate dalla persona offesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

