Perseguita l'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento | stalker arrestato a Napoli

L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Secondigliano dopo le ripetute denunce presentate dalla persona offesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

