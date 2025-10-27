perla di dybala gasp stravolge la roma e torna in testa alla a

Partita vinta dalla panchina. Il che non significa che sia stato fatto senza sforzo. La Roma passa sul campo del Sassuolo, ottenendo il quarto 1-0 del proprio campionato. Decisiva la perla di Dybala al 16’, ma in realtà sui 3 punti conquistati dai giallorossi è chiara la firma del tecnico Gasperini. Non ha semplicemente cambiato la squadra, l’ha stravolta, portandola comunque alla vittoria. La Roma è scesa in campo con l’attacco mobile (formato da Dybala e Bailey), e con Cristante trequartista, ruolo che non ricopriva da anni. Lì il centrocampista giallorosso ha dato fastidio all’ex compagno Matic in fase di impostazione, creando però scompiglio anche nell'area di rigore avversaria con i suoi inserimenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

