Perizia ' super partes' su Ramy il gip dice no alla procura per la seconda volta
AGI - Non è il momento 'giusto' per una perizia super partes che sciolga i dubbi sull' incidente stradale in cui il 19enne egiziano Ramy Elgaml morì il 24 novembre dell'anno scorso dopo il contatto tra lo scooter sul quale viaggiava con Fares Bouzidi e la gazzella dei carabinieri che li inseguiva. Lo ribadisce la gip Maria Idra Gurgo di Castelmenardo nel provvedimento in cui, per la seconda volta, respinge la stessa richiesta della Procura. "La richiesta oggi in valutazione si differenzia da quella precedente solo sotto il profilo che questa volta, specifica gli elementi di divergenza tra le varie relazione dei consulenti tecnici depositate in atti", cioè le consulenze svolte dagli esperti incaricati dagli indagati Fares Bouzidi, dal carabiniere Antonio Lenoci e dai familiari di Ramy. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ramy, altro no alla super perizia a quasi un anno dalla sua morte - X Vai su X
Una superperizia riscrive la storia del delitto Poggi #farwest #garlasco #albertostasi #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Ramy, no alla perizia super partes: la gip respinge la richiesta della procura di Milano - La giudice non ha condiviso il passaggio dei pm in cui si sostiene che “alla luce della complessità degli accertamenti ... Come scrive msn.com
Incidente in cui morì Ramy Elgaml, la gip dice ancora no ai pm sulla super perizia: è “inammissibile” - È stata respinta la richiesta di una nuova perizia per far luce sull'incidente del 24 novembre 2024 in cui perse la vita Ramy Elgaml ... virgilio.it scrive
Ramy Elgaml: negata la “super” perizia chiesta dai PM/ GIP: “Materiali sufficienti per decidere sul processo” - Ramy Elgaml, no dalla GIP alla "super" perizia: i PM dovranno decidere per il rinvio o l'archiviazione in base agli attuali elementi ... Riporta ilsussidiario.net