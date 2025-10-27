Perizia ' super partes' su Ramy il gip dice no alla procura per la seconda volta

AGI - Non è il momento 'giusto' per una  perizia super partes  che sciolga i dubbi sull' incidente stradale  in cui il 19enne egiziano  Ramy Elgaml  morì il 24 novembre dell'anno scorso dopo il contatto tra lo scooter sul quale viaggiava con Fares Bouzidi e la gazzella dei  carabinieri  che li inseguiva. Lo ribadisce la  gip Maria Idra Gurgo di Castelmenardo  nel provvedimento in cui, per la seconda volta, respinge la stessa richiesta della  Procura.     "La richiesta oggi in valutazione si differenzia da quella precedente solo sotto il profilo che questa volta, specifica gli elementi di divergenza tra le varie relazione dei  consulenti tecnici  depositate in atti", cioè le consulenze svolte dagli esperti incaricati dagli indagati Fares Bouzidi, dal carabiniere Antonio Lenoci e dai familiari di Ramy. 🔗 Leggi su Agi.it

