AGI - Non è il momento 'giusto' per una perizia super partes che sciolga i dubbi sull' incidente stradale in cui il 19enne egiziano Ramy Elgaml morì il 24 novembre dell'anno scorso dopo il contatto tra lo scooter sul quale viaggiava con Fares Bouzidi e la gazzella dei carabinieri che li inseguiva. Lo ribadisce la gip Maria Idra Gurgo di Castelmenardo nel provvedimento in cui, per la seconda volta, respinge la stessa richiesta della Procura. "La richiesta oggi in valutazione si differenzia da quella precedente solo sotto il profilo che questa volta, specifica gli elementi di divergenza tra le varie relazione dei consulenti tecnici depositate in atti", cioè le consulenze svolte dagli esperti incaricati dagli indagati Fares Bouzidi, dal carabiniere Antonio Lenoci e dai familiari di Ramy. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Perizia 'super partes' su Ramy, il gip dice no alla procura per la seconda volta