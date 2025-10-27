Perin scrive a Tudor | Grazie Mister! Il saluto del portiere della Juve all’ormai ex tecnico bianconero – FOTO

Perin, portiere della Juventus, ha scritto questo messaggio a Igor Tudor dopo l’esonero del tecnico bianconero. Ecco le sue parole sui social. Un altro addio, un altro saluto carico di rispetto. Nel giorno dell’esonero di Igor Tudor, arriva anche il messaggio social di Mattia Perin. Il secondo portiere della Juventus, protagonista di una grande prestazione sotto la guida del tecnico croato nella trasferta di Villarreal, ha voluto dedicare un pensiero al suo ormai ex allenatore. QUI: Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon “Grazie mister”: il saluto di Perin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin scrive a Tudor: «Grazie Mister!». Il saluto del portiere della Juve all’ormai ex tecnico bianconero – FOTO

