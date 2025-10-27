Perin a DAZN | Trovare una risposta a quello che sta succedendo è difficile ma sono certo che riusciremo Parliamo spesso con il mister ci alleniamo bene ma non arrivano i risultati Sulla mia titolarità…

Mattia Perin ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Mattia Perin ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. COSA STA SUCCEDENDO – «È difficile trovare una sola risposta. Proviamo tanta delusione e tristezza. Ci alleniamo bene, un gruppo professionale ma sicuramente dobbiamo restare compatti e avere fiducia nel mister oltre ad alzare il livello». SE TI ASPETTAVI DI GIOCARE – «Lo sapevo da prima di Madrid. Il mister me l’avevo detto e sono felice di giocare anche se non posso esserlo perché facciamo fatica a capire perché non arrivano i risultati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin a DAZN: «Trovare una risposta a quello che sta succedendo è difficile ma sono certo che riusciremo. Parliamo spesso con il mister, ci alleniamo bene ma non arrivano i risultati. Sulla mia titolarità…»

