Perché Trump potrebbe davvero puntare a un terzo mandato
(Adnkronos) – Donald Trump non può correre per un terzo mandato. La Costituzione americana lo vieta con chiarezza. Eppure, l’ipotesi è ormai entrata nel discorso pubblico statunitense: non come esercizio teorico, ma come possibile strategia di potere. A parlarne nella sua newsletter “Blue Blaze” è stato l’analista Jeremy Shapiro (a capo dell’ufficio di Washington dello . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
Un altro sabato in piazza a Milano, perché la “pace” di Trump continua a sterminare e colonizzare. Vogliamo una Palestina libera dal fiume fino al mare. Vogliamo bloccare ogni complicità economica e politica con il sionismo, a cominciare dall’appalto MM. Vai su Facebook
Ecco perché Trump ha bisogno di Cina e India https://24plus.ilsole24ore.com/art/ecco-perche-trump-ha-bisogno-cina-e-india-AHYmN4CD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760650915… - X Vai su X
Trump: Putin mi ha davvero deluso - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che il presidente russo Vladimir Putin lo ha "davvero deluso", continuando la guerra in Ucraina nonostante gli sforzi ... notizie.tiscali.it scrive