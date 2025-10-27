Perché ora Sempio trema Garlasco la notizia su Stasi che ribalta tutto

Il caso Garlasco torna nuovamente sotto i riflettori dopo quasi due decenni, grazie all’emergere di nuove perizie che potrebbero mettere in discussione la condanna definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. Le indagini, riaperte nel marzo scorso con l’iscrizione di Andrea Sempio nel registro degli indagati per concorso in omicidio, stanno portando alla luce dettagli inediti che potrebbero determinare una svolta significativa sul caso. Leggi anche: “Perché ha ucciso Chiara”. Garlasco, nuovo ribaltone: chi sgancia la bomba su Stasi La ricostruzione scientifica: orario della morte e dinamica dell’aggressione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Perché ora Sempio trema”. Garlasco, la notizia su Stasi che ribalta tutto

