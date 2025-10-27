Con l’arrivo dei primi episodi influenzali cresce l’esigenza di adottare difese efficaci contro un virus che, secondo le previsioni degli esperti, si preannuncia diverso e più insidioso rispetto alle stagioni precedenti. “ L’epidemia che sta arrivando sarà piuttosto aggressiva, come abbiamo osservato dall’andamento in Giappone e dopo aver visto la stagione in Australia “, ha spiegato Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale. Le evidenze internazionali non lasciano spazio a dubbi: l’influenza di quest’anno richiede maggiore attenzione e preparazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Perché l'influenza 2025 sarà più aggressiva del solito: ecco come proteggersi davvero