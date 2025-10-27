Perché Lewis Hamilton è stato penalizzato in Messico e dove poteva arrivare?
Lewis Hamilton ha concluso all’ ottavo posto il GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Città del Messico, le ambizioni del britannico erano quelle di andare a podio, dopo il terzo tempo nelle qualifiche. Tuttavia, fin dalla partenza, le cose non sono andate per il verso giusto. Charles Leclerc e Lewis sono venuti a contatto e l’ala anteriore della Rossa del Re Nero è stata danneggiata. Nonostante tutto, Hamilton aveva mantenuto la terza piazza, alle spalle di Lando Norris (McLaren) e di Leclerc. C’era però un rampante Max Verstappen (Red Bull) pronto ad approfittare di qualsiasi incertezza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Daniel Day-Lewis e Ronan: nel nome del figlio. Il resoconto dell'incontro col grande attore, alla Festa di Roma per la presentazione di Anemone dove recita diretto dal figlio: "Ecco perché sono tornato al cinema" https://nocturno.it/daniel-day-lewis-e-ronan-nel- - facebook.com Vai su Facebook
Perché Leclerc ha toccato Lewis...#skymotori - X Vai su X
Lewis Hamilton ha indossato a Silverstone l'orologio perfetto per celebrare la sua 104esima vittoria in F1 - In casa, sul circuito di Silverstone, ha conquistato la 104ª vittoria della sua carriera (un record in F1) e la ... Da gqitalia.it
Lewis Hamilton annuncia la morte dell’amato cane Roscoe: “La decisione più difficile della mia vita” - Lewis Hamilton con un post tenerissimo pubblicato sul suo profilo Instagram ha annunciato la morte del suo cane Roscoe, che pochi giorni fa era finito in coma. Secondo fanpage.it