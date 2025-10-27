Perché la difesa planetaria si è attivata per l'anomala cometa 3I ATLAS | cosa sta succedendo
L'International Asteroid Warning Network (IAWN), il principale organo di difesa planetaria di cui fanno parte anche NASA ed ESA, presto avvierà una campagna di monitoraggio sull'oggetto interstellare 3IATLAS, probabilmente una cometa aliena, cioè proveniente da un altro sistema stellare. Perché si è attivata questa rete globale di allerta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CIVITANOVA - L'ex consigliere comunale era imputato perché - secondo l'accusa - ha insultato tramite social l'assessore ai Servizi sociali. Il giudice oggi lo ha condannato a 8 mesi. La difesa: «Sono critiche politiche, mai offeso la persona. Faremo appello» - facebook.com Vai su Facebook
Ed un peccato perché con una difesa così puoi legittimamente pensare di arrivare fino in fondo - X Vai su X