Perché la difesa planetaria si è attivata per l'anomala cometa 3I ATLAS | cosa sta succedendo

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'International Asteroid Warning Network (IAWN), il principale organo di difesa planetaria di cui fanno parte anche NASA ed ESA, presto avvierà una campagna di monitoraggio sull'oggetto interstellare 3IATLAS, probabilmente una cometa aliena, cioè proveniente da un altro sistema stellare. Perché si è attivata questa rete globale di allerta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

