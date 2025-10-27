Perché il VAR non interviene sul rigore negato alla Juve nonostante la reazione colpevole di Gila

Proteste per il rigore non dato a Conceiçaio in Lazio-Juventus, la reazione di Gila è eloquente: perché il VAR non è intervenuto, arbitro Colombo in confusione all'Olimpico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Perché il Generale non interviene personalmente per placare le tensioni tra la "bersagliera" e altri Team? - facebook.com Vai su Facebook

Perché il VAR non interviene sul rigore negato alla Juve nonostante la reazione colpevole di Gila - Juventus, la reazione di Gila è eloquente: perché il VAR non è intervenuto, arbitro Colombo in ... Si legge su fanpage.it

Fenucci: "Su Bernardeschi il Var doveva intervenire. Nel primo rigore viola c'è fallo di mano di Kean" - Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara della partita contro la Fiorentina. Si legge su firenzeviola.it

Rigore in Milan-Fiorentina, doppio mea culpa dell’Aia: errore del Var, il confronto con Juve-Inter - A Open Var l’ex arbitro De Marco ammette che Abisso non sarebbe dovuto intervenire dopo la decisione dell'arbitro Marinelli di non assegnare il rigore al Milan contro la Fiorentina ... Scrive sport.virgilio.it