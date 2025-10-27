Perché il 2026 sarà l’anno perfetto per volare negli Stati Uniti
Ci sono momenti in cui un Paese intero sembra trattenere il respiro, pronto a raccontarsi di nuovo. Gli Stati Uniti stanno per vivere uno di quei momenti. Il 2026 non sarà solo un anno di ricorrenze, ma un vero e proprio spartiacque nella narrazione americana: duecentocinquant’anni dalla nascita della nazione, un secolo di Route 66 e una Coppa del Mondo di calcio che farà tremare stadi, città e sentimenti. È l’anno in cui l’America si guarda allo specchio e si riscopre, diversa ma fedele a se stessa. Dalle strade che l’hanno fatta grande ai nuovi grattacieli del futuro, ogni angolo del Paese si prepara a celebrare la propria storia — non con nostalgia, ma con un’energia contagiosa, quella di chi sa reinventarsi ogni volta. 🔗 Leggi su Panorama.it
