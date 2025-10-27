Perché Hamilton si è sfogato dicendosi molto deluso da quello che sta accadendo nelle gare di F1

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamilton ha chiuso all'ottavo posto il Gran Premio del Messico. Dopo la gara era rammaricato per la penalità che ha ricevuto dopo un duello con Max Verstappen. Seconda penalità in due GP per il pilota della Ferrari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Hamilton 232 Sfogato