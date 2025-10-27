Perché Hamilton si è sfogato dicendosi molto deluso da quello che sta accadendo nelle gare di F1
Hamilton ha chiuso all'ottavo posto il Gran Premio del Messico. Dopo la gara era rammaricato per la penalità che ha ricevuto dopo un duello con Max Verstappen. Seconda penalità in due GP per il pilota della Ferrari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
