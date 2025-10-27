Perché Filippo Magnini e Federica Pellegrini si erano lasciati? Un massacro

Quella tra Filippo Magnini e l’ex Federica Pellegrini è stata una storia d’amore molto chiacchierata nel mondo del gossip, soprattutto per il finale burrascoso. Oggi Federica e Filippo hanno decisamente voltato pagina, entrambi infatti hanno trovato nuovi amori e il loro rapporto fa parte di un passato che appare lontanissimo. I contatti freddi e distaccati dimostrano che la fine della loro storia ha lasciato non pochi strascichi. La stessa nuotatrice, in una intervista rilasciata tempo fa a La Stampa, aveva parlato di “massacro” sentimentale, ripensando all’epilogo complicato con Filippo. Sono passati diversi anni da quel giorno, ma Filippo Magnini ricorda ancora bene i motivi che portarono a dirsi addio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Perché Filippo Magnini e Federica Pellegrini si erano lasciati? “Un massacro”

