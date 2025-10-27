Perché è importante vedere o rivedere Non essere cattivo 10 anni dopo

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sono passati dieci anni dall’uscita di Non essere cattivo di Claudio Caligari e per l’occasione il film torna nelle sale in tutta Italia come evento speciale il 27, 28 e 29 ottobre. Negli scorsi giorni la Festa del Cinema di Roma ha omaggiato il regista con un programma diffuso: una retrospettiva alla Casa del Cinema e una proiezione speciale della sua ultima opera con il cast riunito. Inoltre, la mostra Non essere cattivo: dieci anni dopo esposta nel Foyer della Sala Petrassi curata da Stefania Plaza Mora, ha esposto le immagini di Matteo Graia scattate sul set: un dietro le quinte che restituisce l’intimità dei giorni di riprese e anticipa un libro fotografico in edizione limitata con 282 foto inedite. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

