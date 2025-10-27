Perché con la Torino-Lione l’Europa entra in una nuova dimensione

Dieci anni. Fatti di fatica, elmetti, cuore, polmoni, calcoli e una robusta dose di visione, buona governance e sostenibilità. Il tutto mosso dalla migliore ingegneria italiana e francese, per dare finalmente corpo e anima a un’Europa interconnessa e accessibile. E, se si vuole leggere tra le righe, a quel mercato unico per troppo tempo rimandato. Telt, la società pubblica italo-francese spegne dieci candeline e lo fa con un bilancio su due lustri di lavoro per realizzare il più lungo tunnel ferroviario del mondo, nel cuore del Moncenisio, pietra angolare della linea ad Alta Velocità Torino-Lione ( qui l’intervista al direttore generale di Telt, Maurizio Bufalini ). 🔗 Leggi su Formiche.net

