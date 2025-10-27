Per Zidane ora spunta il Liverpool ma il sogno è la Francia

Di sicuro non andrà alla Juventus per il dopo Tudor

Zidane:«Lippi mi ha aiutato a crescere. L'allenatore è la figura più importante di una squadra. Sogno la panchina della Francia» - L'ex campione della Juventus ha affrontato diversi temi durante il suo intervento, tra cui il ... Si legge su ilmessaggero.it