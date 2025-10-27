Per un trucco occhi everyday bastano un ombretto rosa o neutro una matita nera e un po' di mascara Parola di esperto
U n trucco occhi semplice, da tutti i giorni? Basta puntare su due prodotti: un ombretto neutro, o rosa, e una matita nera. «È un maquillage passepartout, che regala un immediato effetto freschezza, sia alle iridi marroni che più chiare», dice Paolo Pinna, International Beauty Expert, Brand Global Beauty Consultant e make-up artist. «Dona alle donne di tutte le età, e valorizza soprattutto chi ha una pelle olivastra, perché aiuta a neutralizzare i grigi e a illuminare lo sguardo». Ecco come procedere. Tutti i segreti per un trucco naturale e luminoso dopo i 60 anni X Trucco occhi semplice, cosa serve. 🔗 Leggi su Iodonna.it
