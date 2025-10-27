Per Schillaci mai così tanti fondi alla sanità ma siamo ben al di sotto della media europea Poche assunzioni Chi lavorerà nel pubblico?

“Per la sanità c’è uno stanziamento mai ottenuto prima”, ha esultato Orazio Schillaci, commentando l’approvazione della legge di bilancio in consiglio dei ministri. Ma al di là degli entusiasmi del ministro della Salute, basta inserire le cifre della manovra in un contesto per rendersi conto che l’Italia continua a spendere decisamente meno per la sanità di quanto facciano in media sia i Paesi Ocse, sia quelli europei. Ed è per questo che i sindacati sono tutt’altro che soddisfatti dello “stanziamento record”. Le misure previste non basteranno a colmare le carenze di personale: le assunzioni saranno meno di quelle attese e, avvertono le associazioni di categoria, con queste risorse non sarà possibile valorizzare i professionisti che lavorano già nel Servizio sanitario nazionale, convincendoli a rimanere nel pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Per Schillaci “mai così tanti fondi alla sanità”, ma siamo ben al di sotto della media europea. “Poche assunzioni. Chi lavorerà nel pubblico?”

