A Vienna Jannik Sinner ha vinto più di un titolo. Dopo giorni segnati dalle polemiche per la scelta di rinunciare alla Coppa Davis, il tennista altoatesino ha conquistato non solo il trofeo, ma anche l'affetto del pubblico e l'abbraccio dei suoi cari. In tribuna, accanto ai genitori Hanspeter e Siglinde, c'era anche Laila Hasanovic, la modella danese con cui il campione fa coppia da diversi mesi. E proprio lei è stata la protagonista della vittoria. Jannik Sinner, attimi di tensione agli US Open: tifoso tenta di rubare dal suo borsone X Jannik Sinner e la prima dedica alla fidanzata Laila Hasanovic.

© Iodonna.it - Per la prima volta il campione ringrazia la modella danese dal palco: «Il vostro sostegno significa tanto per me». Accanto a lui anche i genitori, in una settimana segnata dalle polemiche sulla Davis