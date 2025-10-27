Per la prima volta il campione ringrazia la modella danese dal palco | Il vostro sostegno significa tanto per me Accanto a lui anche i genitori in una settimana segnata dalle polemiche sulla Davis
A Vienna Jannik Sinner ha vinto più di un titolo. Dopo giorni segnati dalle polemiche per la scelta di rinunciare alla Coppa Davis, il tennista altoatesino ha conquistato non solo il trofeo, ma anche l’affetto del pubblico e l’abbraccio dei suoi cari. In tribuna, accanto ai genitori Hanspeter e Siglinde, c’era anche Laila Hasanovic, la modella danese con cui il campione fa coppia da diversi mesi. E proprio lei è stata la protagonista della vittoria. Jannik Sinner, attimi di tensione agli US Open: tifoso tenta di rubare dal suo borsone X Leggi anche › Jannik Sinner, il gossip dopo Wimbledon: il suo nuovo flirt è Laila Hasanovic? Jannik Sinner e la prima dedica alla fidanzata Laila Hasanovic. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Sinner ringrazia la fidanzata dopo Vienna: è la prima volta che parla di lei pubblicamente - E così a Vienna, nel primo torneo dopo la rinuncia alla Davis Jannik ha voluto anche lei, la modella danese. Si legge su msn.com
Sinner campione a Vienna, si volta e incrocia lo sguardo della fidanzata: “So che non è facile” - Seconda vittoria consecutiva in Austria per Jannik che, al momento della premiazione, per la prima volta fa espresso riferimento alla fidanzata, in tribuna ... Riporta fanpage.it