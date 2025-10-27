Per l' 8ª giornata di Serie A 5,9 milioni di spettatori su Dazn | +12% rispetto al 2024-25

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio-Juventus ha fatto registrare ottimi numeri. L'ottavo turno ha avuto un incremento rispetto a quello del 2022-23. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

per l 8170 giornata di serie a 59 milioni di spettatori su dazn 12 rispetto al 2024 25

© Gazzetta.it - Per l'8ª giornata di Serie A 5,9 milioni di spettatori su Dazn: +12% rispetto al 2024-25

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: 8170 Giornata Serie 59