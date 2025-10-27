Per l' 8ª giornata di Serie A 5,9 milioni di spettatori su Dazn | +12% rispetto al 2024-25
Lazio-Juventus ha fatto registrare ottimi numeri. L'ottavo turno ha avuto un incremento rispetto a quello del 2022-23. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
