Per i periti non fu un incidente stradale con fuga giallo sulla morte di Antonia Conti
Non fu un'auto pirata a causare la morte di Antonia Conti, la 55enne trovata senza vita l'11 giugno scorso in viale Galliano a Riccione. Lo conferma la perizia tecnica depositata in Procura a Rimini dagli esperti incaricati dal pm Daniele Paci, l'ingegner Orlando Omicini e il professor Mattia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
