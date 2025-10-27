Per Halloween a Spongano tre appuntamenti col teatro da brividi per grandi e piccoli
Nell’ambito della stagione teatrale Fuochi Comuni, Ultimi Fuochi Teatro, in occasione di Halloween, trasforma il Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano con due spettacoli site-specific, NON APRITE QUEL MERCATO COPERTO pensato per il pubblico adulto e DA BRIVIDI! STORIE TENEBROSE PER. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
' CYRANO / DELL'AMORE IMPERFETTO, in scena domani a Spongano, è uno spettacolo di Teatro Caverna realizzato all’interno del bando "Accessibilità di artiste/i con disabil - facebook.com Vai su Facebook
Verucchio e la Rocca del Sasso: tre eventi ‘da paura’ per la notte di Halloween - La Rocca Malatestiana di Verucchio (Rimini) per Halloween si trasforma in un luogo pieno di mistero, divertime ... Come scrive ilrestodelcarlino.it