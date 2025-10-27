Per evitare l’espulsione aveva lo status di rifugiato bisessuale | chi è il 28enne che ha massacrato 7 donne a Milano

Aggrediva donne a caso a Milano, per strada, picchiandole senza motivo e procurando, in alcuni casi, anche delle fratture. Sette i casi denunciati, ma la Polizia di Stato, che lo ha individuato e arrestato, non esclude che ne possano emergere altri. Aboubacar Seke, 28enne senegalese con numerosi precedenti, è in Italia come rifugiato perché si è dichiarato “bisessuale”. Sarebbe stato fotosegnalato ben 43 volte e con 11 ‘ alias ‘ diversi. Viveva sempre solo, dormendo dove capitava, ed era noto per palleggiare con lattine o altri oggetti tanto che era chiamato ‘il calciatore’. Le aggressioni sono avvenute tra il 13 agosto e il 5 ottobre, quattro addirittura nelle stesse vie nello stesso giorno Il 28enne del Senegal si chiama Aboubacar Seke: è accusato di aver aggredito in strada fisicamente 7 donne tra il 13 agosto e il 5 ottobre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

