pensioni record in lombardia come farle rendere al meglio

Nel 2023 la Lombardia ha registrato 2.970.968 pensionati, di cui, 1.673.231 donne e 1.297.737 uomini. L'87,40% delle pensioni lombarde riguarda gli assegni liquidati nella gestione privata, mentre solo il restante 12,6% è erogato a pensionati della gestione pubblica. Milano, 27 ottobre 2025 – L'importo medio dell' assegno pensionistico per i lavoratori della gestione privata, in Lombardia, è pari a 1.114 euro per le donne, contro i 2.194 euro degli uomini; la media nazionale è di 989 euro per le prime e 1.897 euro per i maschi. Il dato è quindi superiore, ma per le donne il divario con le retribuzioni maschili, anche a livello pensionistico, è elevato.

