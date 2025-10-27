Pensioni record in Lombardia Come farle rendere al meglio
Nel 2023 la Lombardia ha registrato 2.970.968 pensionati, di cui, 1.673.231 donne e 1.297.737 uomini. L’87,40% delle pensioni lombarde riguarda gli assegni liquidati nella gestione privata, mentre solo il restante 12,6% è erogato a pensionati della gestione pubblica. Milano, 27 ottobre 2025 – L’importo medio dell’ assegno pensionistico per i lavoratori della gestione privata, in Lombardia, è pari a 1.114 euro per le donne, contro i 2.194 euro degli uomini; la media nazionale è di 989 euro per le prime e 1.897 euro per i maschi. Il dato è quindi superiore, ma per le donne il divario con le retribuzioni maschili, anche a livello pensionistico, è elevato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tre anni di Governo Meloni. Tre anni di promesse tradite, propaganda e nessuna svolta. Avevano promesso pensioni minime a 1000 euro, stipendi più alti, meno tasse. E invece abbiamo salari fermi, pensioni minime da fame, tasse record. Allora la domanda - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni record in Lombardia. Come farle “rendere” al meglio - Quali sono i fattori che incidono sull’assegno pensionistico in un sistema in continua evoluzione e con una popolazione sempre più anziana? Come scrive ilgiorno.it