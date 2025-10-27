Pensioni molto più alte a chi fa figli

La crisi demografica è una malattia che, almeno in Italia, ormai non si cura più con le aspirine dei bonus. Giusto garantire e magari aumentare l'assegno per i figli e tutte le altre forme di sostegno alla maternità, ma è evidente che la china verso cui stiamo scendendo è ormai simile a un precipizio. C'è molta inconsapevolezza, a questo proposito. I dati dell'Istat solo di recente vengono accolti dai media con un ritardato allarme, ma nell'opinione pubblica non c'è sempre la piena coscienza del rischio che stiamo correndo. Non si tratta di difendere l'italianità anche le donne immigrate in Italia si adeguano a fare meno figli ma di garantire la tenuta sociale del Paese, cominciando dal Welfare e dalle sue prestazioni essenziali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pensioni (molto) più alte a chi fa figli

