Pensione a 70 anni le nuove stime su aspettativa di vita ed età pensionabile

L’Istat fa i conti e registra un trend positivo sull’aspettativa di vita e sul progressivo invecchiamento della popolazione. Questo però si traduce in un aumento dell’età pensionabile che, da qui al 2067, toccherà i 70 anni. La Manovra 2026 ha temporaneamente arginato l’ aumento dell’età pensionabile previsto per il 2027, fissando l’incremento a un mese invece che ai tre previsti. Questi però non scompaiono, ma saranno distribuiti nel corso degli anni. Allo stesso tempo, l’aspettativa di vita non si ferma e neppure il progressivo invecchiamento della popolazione. Secondo le stime Istat, nel 2050 si andrà in pensione a 68 anni e 11 mesi rispetto ai 67 anni attuali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

