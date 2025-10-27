Pensionati e autonomi scadenza cruciale il 31 ottobre | cosa può succedere all' assegno

Per i pensionati che nel 2024 hanno svolto un’attività autonoma, il conto alla rovescia è già iniziato. Entro il 31 ottobre 2025 dovranno comunicare all’Inps o al proprio ente previdenziale di riferimento i redditi percepiti nell’anno precedente. Si tratta di un adempimento tutt’altro che formale: la mancata dichiarazione può costare carissimo, perché comporta la restituzione dell’intero importo della pensione percepita nel 2024, che l’ente trattiene poi sulle rate future. Il messaggio Inps. La base normativa è l’articolo 10 del decreto legislativo n. 503 del 1992, che impone la comunicazione per consentire all’istituto previdenziale di verificare la compatibilità tra pensione e redditi da lavoro autonomo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

