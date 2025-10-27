Pene – Sofferenze del Mondo Contemporaneo | a Casa Fools lo spettacolo satirico che accusa il maschilismo

Torinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Va in scena al Teatro Casa Fools il 31 ottobre e il 1 novembre 2025 lo spettacoloPeneSofferenze del Mondo Contemporaneo” con Stefano Sartore, prodotto da Casa Fools. Uno spettacolo satirico e provocatorio che riflette su mentalità, mascolinità e potere. Ragionare col “pène” non dipende dal. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

