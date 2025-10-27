Pene – Sofferenze del Mondo Contemporaneo | a Casa Fools lo spettacolo satirico che accusa il maschilismo
Va in scena al Teatro Casa Fools il 31 ottobre e il 1 novembre 2025 lo spettacolo "Pene – Sofferenze del Mondo Contemporaneo" con Stefano Sartore, prodotto da Casa Fools. Uno spettacolo satirico e provocatorio che riflette su mentalità, mascolinità e potere. Ragionare col "pène" non dipende dal.
“PENE – Sofferenze del Mondo Contemporaneo” - Approda a Casa Fools | Teatro Vanchiglia e rimane in scena il 31 ottobre e il 1 novembre lo spettacolo “PENE – Sofferenze del Mondo Contemporaneo” con Stefano Sartore e prodotto da Casa Fools. Lo riporta politicamentecorretto.com