pellegrini e mainoo i possibili nomi del napoli per sostituire de bruyne marchetti

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte ha parlato dei possibili colpi di mercato del Napoli per sostituire De Bruyne: ci sono Pellegrini e Maino Napoli su Pellegrini e Mainoo. «In casa Napoli è tempo di riflessioni. Ci sarà una valutazione interna, inizialmente, provando a capire il tipo di contributo che potranno dare calciatori come Elmas e Vergara. Il macedone sin qui ha fatto fatica a trovare spazio, ora immagino che ne avrà di più. Dovrà valutare anche come la squadra reagirà a questa nuova importante assenza. Starà fuori, infatti, per un po’ un calciatore fortissimo come De Bruyne, che si stava integrando e che già era un leader tecnico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

