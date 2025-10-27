Pedullà duro contro il tecnico del Napoli | Conte comportamenti inaccettabili Chivu ci ha dato una lezione
Inter News 24 Pedullà ha postato alla luce con grande attenzione gli aspetti del match tra Napoli e Inter giocato ieri sera al Maradona. Alfredo Pedullà ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Napoli, analizzando gli aspetti che hanno caratterizzato la partita e l’atteggiamento dei protagonisti, con particolare attenzione alla reazione di Cristian Chivu e al comportamento di Antonio Conte. Pedullà ha elogiato Chivu per la sua risposta equilibrata e matura nel post-partita, evidenziando come l’allenatore nerazzurro abbia dimostrato una grande capacità di gestione del gruppo, anche dopo una sconfitta difficile. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Pedullà duro su #Leao: "Un calciatore con le sue qualità non può entrare così male" - X Vai su X
Calciomercato.it. . "DIALOGO ARBITRO-VAR SCONCERTANTE, ABISSO..." Il nostro esperto Maurizio Russo duro dopo "Open Var" sul discusso episodio Gimenez-Parisi di Milan-Fiorentina: "Abisso interviene per convincere l'arbitro Marinelli a cambiare l - facebook.com Vai su Facebook