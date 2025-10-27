Pedone travolto e ucciso sul ponte della Delizia | indossava un giubbino ad alta visibilità Forse chi l' ha investito è fuggito Traffico bloccato e deviazioni

UDINE - Grave incidente questa mattina, lunedì 27 ottobre, sul ponte della Delizia, lungo la strada che collega Casarsa a Codroipo: una persona è stata travolta e uccisa. La. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Pedone travolto e ucciso sul ponte della Delizia: indossava un giubbino ad alta visibilità. Forse chi l'ha investito è fuggito. Traffico bloccato e deviazioni

Leggi anche questi approfondimenti

E' deceduto in ospedale il pedone travolto nelle prime ore del pomeriggio a Tor Pignattara da un autocarro - facebook.com Vai su Facebook

Pedone travolto da una scooterista, feriti entrambi https://ift.tt/XsYaBSn https://ift.tt/qIidNyH - X Vai su X

Pedone travolto e ucciso sul ponte della Delizia: indossava un giubbino ad alta visibilità. Forse chi l'ha investito è fuggito. Traffico bloccato e deviazioni - Grave incidente questa mattina, lunedì 27 ottobre, sul ponte della Delizia, lungo la strada che collega Casarsa a Codroipo: una persona è stata travolta e uccisa. Lo riporta ilgazzettino.it

Investito e ucciso sul ponte della Delizia in Friuli - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Scrive giornaledibrescia.it