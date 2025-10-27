Pedone travolto e ucciso sul ponte della Delizia | indossava un giubbino ad alta visibilità Forse chi l' ha investito è fuggito Traffico bloccato e deviazioni

Ilgazzettino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UDINE - Grave incidente questa mattina, lunedì 27 ottobre, sul ponte della Delizia, lungo la strada che collega Casarsa a Codroipo: una persona è stata travolta e uccisa. La. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

pedone travolto e ucciso sul ponte della delizia indossava un giubbino ad alta visibilit224 forse chi l ha investito 232 fuggito traffico bloccato e deviazioni

© Ilgazzettino.it - Pedone travolto e ucciso sul ponte della Delizia: indossava un giubbino ad alta visibilità. Forse chi l'ha investito è fuggito. Traffico bloccato e deviazioni

Leggi anche questi approfondimenti

pedone travolto ucciso pontePedone travolto e ucciso sul ponte della Delizia: indossava un giubbino ad alta visibilità. Forse chi l'ha investito è fuggito. Traffico bloccato e deviazioni - Grave incidente questa mattina, lunedì 27 ottobre, sul ponte della Delizia, lungo la strada che collega Casarsa a Codroipo: una persona è stata travolta e uccisa. Lo riporta ilgazzettino.it

pedone travolto ucciso ponteInvestito e ucciso sul ponte della Delizia in Friuli - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Scrive giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Pedone Travolto Ucciso Ponte