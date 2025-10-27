Pederobba Treviso 18enne Chiara Zardo morta nel sonno dopo aver preso pastiglia ibuprofene per gola Procura apre inchiesta la madre | Era sana
Sulla salma della giovane sono stati disposti accertamenti medico-legali per chiarire le cause del misterioso decesso. Tra le ipotesi più probabili anche quella di una potenziale reazione avversa al farmaco antinfiammatorio assunto poco prima di coricarsi È stata trovata priva di vita nella s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Treviso, a Pederobba la donna ha tentato di inutilmente di rianimarla. Il padre: «Voleva fare l'oss per aiutare gli altri» - facebook.com Vai su Facebook
Chiara Zardo, morta nel sonno a 18 anni: la Procura di Treviso apre un fascicolo d’inchiesta - La Procura di Treviso ha disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso, avvenuto in circostanze che appaiono, al momento, del tutto naturali ... Segnala fanpage.it
Chiara Zardo morta nel sonno a 18 anni a Treviso dopo aver preso un antinfiammatorio: aveva solo mal di gola - La Procura di Treviso apre un fascicolo sul decesso di Chiara Zardo, morta nel sonno a soli 18 anni: poche ore prima aveva preso un farmaco ... Riporta virgilio.it
Morta nel letto a 18 anni. Chiara prima di dormire aveva assunto un antinfiammatorio per il mal di gola - Sarà eseguita l'autopsia per risalire all'esatta causa dell'improvvisa morte di Chiara Zardo, la 18enne trovata morta a letto dalla mamma nella mattinata di sabato ... Segnala ilmattino.it