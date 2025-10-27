Pedemonte ha ricordato il musicista Davide Begalli a 60 anni dalla scomparsa
La comunità di Pedemonte ha vissuto un fine settimana intenso e carico di emozione nel ricordare Davide Begalli. In occasione del sessantesimo anniversario della scomparsa del musicista e compositore di musica sacra sono stati organizzati due eventi nella frazione di San Pietro in Cariano. Sabato. 🔗 Leggi su Veronasera.it
