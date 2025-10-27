«Insistendo sulla linea politica che abbiamo tenuto finora». È la risposta di Arturo Scotto alla domanda su come la maggioranza che sostiene Elly Schlein intenda reagire alla nuova corrente riformista del Pd che sta nascendo a Milano. Nessun allarme, nessuna contromossa muscolare: l’indicazione è di non deviare dal tracciato. E non è un caso che la reazione del Nazareno sia stata calibrata sull’arte della sottrazione. Riformisti Pd, il convegno che parla più ai giornalisti che al partito. Il convegno “Crescere”, messo in scena il 24 ottobre a Milano con Pina Picierno, Lorenzo Guerini, Marianna Madia, Simona Malpezzi, Beppe Sala, Graziano Delrio e altri esponenti dell’area moderata, è stato raccontato come l’avvio di una nuova geometria interna. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Pd, la corrente riformista vuole… "Crescere": la risposta dell'area Schlein e la consegna del silenzio