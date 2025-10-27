Paura per Vittorio Feltri aggredito in pieno giorno da due balordi | il racconto choc
I problemi relativi alla sicurezza urbana in cui versa Milano sono ormai evidenti, e a confermarlo è anche Vittorio Feltri. Il fondatore di Libero e direttore editoriale de Il Giornale è intervenuto al programma Fuori dal Coro, raccontando un episodio che lo ha visto come protagonista. Trovatosi per strada nel capoluogo meneghino, il giornalista è stato assalito da due malintenzionati. Un racconto a dir poco sconcertante, che ha dato la misura dello stato in cui si trova la città lombarda. "Mi è capitato 20 o 30 giorni fa al massimo. Sono uscito di casa mia, io ho la scorta per fortuna, mi sono di fronte due individui che avevano già la faccia da delinquenti, uno dei quali ha cercato di spruzzarmi in faccia un liquido", ha spiegato Feltri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Una festa da paura! Domenica 26 ottobre la Contrada Villaggio, con il patrocinio del Comune di Bientina, organizza ASPETTANDO HALLOWEEN! dalle ore 15:00 in Piazza Vittorio Emanuele II, con giochi e area food&drink e truccabimbi. Vi aspett - facebook.com Vai su Facebook
“Aggredito da due immigrati…un cazzotto mostruoso!”. La rivelazione shock di Feltri in diretta - Un racconto shock, quello di Vittorio Feltri, che nel corso dell’ultima puntata di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, ha ... Secondo thesocialpost.it
Vittorio Feltri aggredito in pieno giorno da “due delinquenti”: cosa è successo - La delinquenza in aumento in Italia con episodi di violenza da parte di immigrati ha visto Vittorio Feltri vittima di un episodio grave. Riporta newsmondo.it
Il racconto choc di Feltri a Fuori dal Coro: "Aggredito da due immigrati, un cazzotto mostruoso!" - Vittorio Feltri aggredito sotto casa: il giornalista racconta l’attacco a Fuori dal Coro e solleva il tema della sicurezza. Segnala notizie.it