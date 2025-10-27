Paura per Vittorio Feltri aggredito in pieno giorno da due balordi | il racconto choc

I problemi relativi alla sicurezza urbana in cui versa Milano sono ormai evidenti, e a confermarlo è anche Vittorio Feltri. Il fondatore di Libero e direttore editoriale de Il Giornale è intervenuto al programma Fuori dal Coro, raccontando un episodio che lo ha visto come protagonista. Trovatosi per strada nel capoluogo meneghino, il giornalista è stato assalito da due malintenzionati. Un racconto a dir poco sconcertante, che ha dato la misura dello stato in cui si trova la città lombarda. "Mi è capitato 20 o 30 giorni fa al massimo. Sono uscito di casa mia, io ho la scorta per fortuna, mi sono di fronte due individui che avevano già la faccia da delinquenti, uno dei quali ha cercato di spruzzarmi in faccia un liquido", ha spiegato Feltri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

