Paura per un incendio in un palazzo di viale Bovio ascensore divorato dalle fiamme FOTO-VIDEO
Paura per un incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di lunedì 27 ottobre, intorno alle ore 16, in un condominio di viale Bovio a Pescara, accanto alla chiesetta di Sant'Anna.Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 con tre ambulanze, tra cui la medicalizzata e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
