Paura per De Bruyne | rischio lungo stop e nuovo intervento

Forzazzurri.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ore di forte apprensione in casa Napoli per le condizioni di Kevin De Bruyne. Gli . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

paura per de bruyne rischio lungo stop e nuovo intervento

© Forzazzurri.net - Paura per De Bruyne: rischio lungo stop e nuovo intervento

Altri contenuti sullo stesso argomento

paura de bruyne rischioPaura per De Bruyne: rischio lungo stop e nuovo intervento - Paura per De Bruyne: rischio lungo stop e nuovo intervento Ore di forte apprensione in casa Napoli per le condizioni di Kevin De Bruyne. Secondo forzazzurri.net

paura de bruyne rischioInfortunio De Bruyne, Il Mattino: c'è il rischio che il 2025 sia già finito! - Inter porta con sé apprensione per le condizioni di Kevin De Bruyne, costretto al cambio durante la sfida del Maradona. Segnala tuttonapoli.net

paura de bruyne rischioDe Bruyne, nuovo stop muscolare: rischio recidiva per il belga - Ad agosto 2023 Kevin De Bruyne si era sottoposto a un intervento al bicipite femorale che lo aveva tenuto lontano dai campi per cinque mesi. Lo riporta gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Paura De Bruyne Rischio