Paura per De Bruyne | rischio lungo stop e nuovo intervento
Ore di forte apprensione in casa Napoli per le condizioni di Kevin De Bruyne. Gli . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Attimi di paura per il Napoli: per Kevin De Bruyne è peggio del previsto dopo aver lasciato il campo per il rigore calciato contro l'Inter. Le prime sensazioni non fanno ben sperare… In attesa degli esami, cresce la preoccupazione nello staff azzurro.
$Juorno $paura per $DeBruyne: il $Napoli ritrova se stesso ma perde il suo $faro
Infortunio De Bruyne, Il Mattino: c'è il rischio che il 2025 sia già finito! - Inter porta con sé apprensione per le condizioni di Kevin De Bruyne, costretto al cambio durante la sfida del Maradona. Segnala tuttonapoli.net
De Bruyne, nuovo stop muscolare: rischio recidiva per il belga - Ad agosto 2023 Kevin De Bruyne si era sottoposto a un intervento al bicipite femorale che lo aveva tenuto lontano dai campi per cinque mesi. Lo riporta gonfialarete.com