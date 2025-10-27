Paura in via Venezian grosso albero si schianta al suolo

Momenti in via Giacomo Venezian. Un grosso albero è crollato al suolo durante la notte a causa del forte vento. L'arbusto, con il suo possente tronco, ha di fatto bloccato l'arteria che in quel momento per fortuna era deserta. Fosse accaduto in un altro orario le conseguenze sarebbero state. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

