Paura in via Venezian grosso albero si schianta al suolo

Messinatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti in via Giacomo Venezian. Un grosso albero è crollato al suolo durante la notte a causa del forte vento. L'arbusto, con il suo possente tronco, ha di fatto bloccato l'arteria che in quel momento per fortuna era deserta. Fosse accaduto in un altro orario le conseguenze sarebbero state. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

