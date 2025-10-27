Paura in Piazza del Campo aggredisce un bambino senza motivo Bloccato da agente con spray urticante
Siena, 27 ottobre 2025 – Attimi di paura ieri mattina in Piazza del Campo quando un bambino è stato aggredito da uno straniero. Una domenica autunnale come tante altre in una Piazza gremita di senesi e turisti intenti a godere quel sole che rende ancora piacevole fare colazione all’aperto. Improvvisamente l’urlo di un uomo, il padre di un bambino che stava giocando in Piazza e che è stato colpito da uno straniero i n evidente stato di alterazione. Le grida hanno richiamato l’attenzione di un agente della Polizia Municipale che prestava servizio di pattuglia nel Campo e che è subito intervenuto per bloccare l’ aggressore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
