Paura in corso Roma furgone si schianta sulla pista ciclabile e resta incagliato | Chi pagherà i danni?

Gentile redazione di FoggiaToday,sono un residente di Foggia e vostro assiduo lettore. Dopo lo spaventoso incidente avvenuto nella serata di sabato 25, all'ex distretto militare, vi segnalo un altro incidente avvenuto la sera stessa su Corso Roma (all'altezza del supermercato Coop) divenuta ormai. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

